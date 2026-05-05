Министерство труда и социальной защиты населения РК завершает унификацию системы региональной социальной поддержки. Согласно новым правилам, местные власти больше не смогут назначать единовременные выплаты к праздникам ниже установленного порога, сообщает Uchet.kz. Реформа призвана устранить диспропорцию в уровне жизни граждан, зависящую от финансовых возможностей конкретных областей.

Фиксированный порог в 2,5 МРП

Главным нововведением стало закрепление минимальной суммы единовременной помощи к памятным и праздничным датам. Теперь она не может составлять менее 2,5 месячного расчетного показателя. Это решение создает единую базу социальных гарантий для всех регионов страны, исключая практику заниженных выплат.

Индексация и цифровой контроль

Порядок предоставления помощи малообеспеченным категориям граждан также претерпел изменения.

Связь с прожиточным минимумом: выплаты теперь жестко привязаны к величине прожиточного минимума.

Автоматический пересчет: при индексации базовых экономических показателей суммы пособий будут обновляться без участия заявителя.

Прозрачность через "Е-Собес": все процессы - от назначения до выплаты - переведены в электронную систему для минимизации коррупционных рисков.

Министр Аскарбек Ертаев подтвердил, что мониторинг внедрения новых актов в регионах находится на финальном этапе. Местным исполнительным органам поручено завершить приведение документов в соответствие с приказом в кратчайшие сроки.

Источник: Uchet.kz.