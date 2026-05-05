Министерство труда и социальной защиты населения РК завершает унификацию системы региональной социальной поддержки. Согласно новым правилам, местные власти больше не смогут назначать единовременные выплаты к праздникам ниже установленного порога, сообщает Uchet.kz. Реформа призвана устранить диспропорцию в уровне жизни граждан, зависящую от финансовых возможностей конкретных областей.
Фиксированный порог в 2,5 МРП
Главным нововведением стало закрепление минимальной суммы единовременной помощи к памятным и праздничным датам. Теперь она не может составлять менее 2,5 месячного расчетного показателя. Это решение создает единую базу социальных гарантий для всех регионов страны, исключая практику заниженных выплат.
Индексация и цифровой контроль
Порядок предоставления помощи малообеспеченным категориям граждан также претерпел изменения.
Связь с прожиточным минимумом: выплаты теперь жестко привязаны к величине прожиточного минимума.
Автоматический пересчет: при индексации базовых экономических показателей суммы пособий будут обновляться без участия заявителя.
Прозрачность через "Е-Собес": все процессы - от назначения до выплаты - переведены в электронную систему для минимизации коррупционных рисков.
Министр Аскарбек Ертаев подтвердил, что мониторинг внедрения новых актов в регионах находится на финальном этапе. Местным исполнительным органам поручено завершить приведение документов в соответствие с приказом в кратчайшие сроки.
Источник: Uchet.kz.