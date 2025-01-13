Новый военный городок открылся в ЗКО

10 января в селе Подстепное Теректинского района открылся новый военный городок 99250 бригады территориальной обороны. Это полноценная войсковая часть с численностью 150 человек. В будущем планируется увеличить число контрактников.

10 января в селе Подстепное Теректинского района открылся новый военный городок 99250 бригады территориальной обороны. Это полноценная войсковая часть с численностью 150 человек. В будущем планируется увеличить число контрактников.

В торжественном открытии приняли участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов и ветераны Вооруженных Сил.

Глава региона отметил, что военный городок открылся для укрепления военной базы.

– Строительство военного городка улучшило материальную базу военнослужащих. Из Теректинского района области, Подстепновского сельского округа, выделены земли общей площадью 4,6 гектаров. Мы являемся свидетелями завершения первого этапа строительства. Теперь впереди второй этап. Эти работы направлены на развитие военной инфраструктуры, — сказал аким области.

На начальном этапе введены в эксплуатацию штаб воинской части, две казармы, контрольно-пропускной пункт, плац для строевых занятий и подъездные пути. В последующем построят учебный и спортивный корпус, столовую, клуб, склады и обустроят территорию.

Султан Камалетдинов отметил значение этого события для повышения боеготовности и укрепления обороноспособности страны.