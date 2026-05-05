Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Романа Скляра руководителем Администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. Ранее он занимал пост первого заместителя премьер-министра. Айбек Дадебай, возглавлявший ведомство до этого момента, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Роман Скляр родился в 1971 году в Павлодаре. Имеет три высших образования по специальностям: инженер-строитель, экономист и юрист.
Карьеру начал в 1989 году слесарем-монтажником. В разные годы занимал следующие ключевые позиции:
Региональное управление: заместитель и первый заместитель акима Павлодарской области, заместитель акима Астаны.
Министерства: вице-министр транспорта и коммуникаций, национальной экономики, первый вице-министр и министр индустрии и инфраструктурного развития.
Квазигосударственный сектор: вице-президент АО «Казахстан темир жолы».
Законодательная власть: депутат Мажилиса Парламента VI созыва.
С сентября 2019 года работал в руководстве Правительства в должности заместителя, а с января 2022 года - первого заместителя премьер-министра.