Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Романа Скляра руководителем Администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. Ранее он занимал пост первого заместителя премьер-министра. Айбек Дадебай, возглавлявший ведомство до этого момента, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Роман Скляр родился в 1971 году в Павлодаре. Имеет три высших образования по специальностям: инженер-строитель, экономист и юрист.

Карьеру начал в 1989 году слесарем-монтажником. В разные годы занимал следующие ключевые позиции:

Региональное управление: заместитель и первый заместитель акима Павлодарской области, заместитель акима Астаны.

Министерства: вице-министр транспорта и коммуникаций, национальной экономики, первый вице-министр и министр индустрии и инфраструктурного развития.

Квазигосударственный сектор: вице-президент АО «Казахстан темир жолы».

Законодательная власть: депутат Мажилиса Парламента VI созыва.

С сентября 2019 года работал в руководстве Правительства в должности заместителя, а с января 2022 года - первого заместителя премьер-министра.