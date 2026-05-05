Изношенная техника, рост цен и долги населения: в Уральске заговорили о необходимости повышения тарифа на вывоз мусора более чем в два раза.

Четвертого мая в городском акимате состоялось заседание общественного совета. Одной из рассматриваемых тем стал тариф на вывоз твердых бытовых отходов в Уральске. Для населения эту услугу оказывает ТОО "Орал таза сервис". Как отметил руководитель отдела ЖКХ Асылжан Хайруллин, предприятие вот уже несколько лет борется с финансовыми трудностями. Особенно компании тяжело дается изношенность техники.

- Спецтехника предприятия часто выходит из строя, её своевременный ремонт требует больших финансовых затрат: подорожали запчасти, ГСМ и техобслуживание, необходимо повышать зарплату рабочих. Сейчас компания выполняет свои обязанности, но ресурсы на исходе. В день "Орал таза сервис" вывозит более 300 тонн мусора. Если ничего не менять, то это отрицательно скажется на качестве работы, не будет возможности покупать новую спецтехнику, внедрять новые технологии, повышать зарплату работникам. Компания не сможет своевременно вывозить мусор, что будет вызывать недовольство горожан, появятся стихийные свалки, ухудшится санитарно-эпидемиологическое состояние города, - сказал Асылжан Хайруллин.

Отметим, что в последний раз тариф на вывоз мусора повышали еще в 2022 году. Сейчас он составляет 442 тенге на одного человека для благоустроенного сектора и 451 тенге - для жителей частного. Цены указаны без НДС. Как выяснилось, тариф давно считается убыточным и не покрывает расходов компании. К слову, сейчас "Орал таза сервис" задолжало за ГСМ и запчасти более 100 млн тенге, кредиты за покупку мусоровозов составляет 130 млн тенге. Изношенность техники составляет 60%.

Хайруллин отметил, что любое повышение тарифа дается нелегко для населения. Однако ситуация требует вмешательства.

– Для нас главное, чтобы система по вывозу ТБО работала стабильно, мусор вывозился вовремя, не было стихийных свалок и город был чистым. В последний раз тариф утверждался четыре года назад. За это время инфляция в стране превысила 50%, - сказал Асылжан Хайруллин.

Оказалось, что отдел ЖКХ привлек специализированную компанию, чтобы та посчитала реальную стоимость тарифа для населения Уральска. Расчеты делались по специальной методике, которую утвердило министерство экологии. По подсчетам специалистов компании, на одного жителя благоустроенного сектора тариф должен составлять 1 130 тенге, а для жителей частного сектора - 1 152 тенге. Цены указаны без НДС.

- Даже при таком тарифе мы понимаем, что его вряд ли утвердят. При этом рынок остается конкурентным - на наше место может прийти другая компания, - сказал руководитель ТОО "Орал таза сервис" Рафхат Данагулов.

Член общественного совета Диас Джанибеков отметил еще одну проблемную часть этой сферы - это неплательщики, которые составляют 30% от числа всего населения. На что Рафхат Данагулов ответил, что базу данных обязан предоставить акимат. Однако на деле она есть только в ЦОНе, где не предоставляют информацию о количестве абонентов, ссылаясь на защиту персональных данных.

- Это системная проблема по Казахстану. Но нам не нужны имена, фамилии абонентов, нам нужно только количество проживающих. Долг населения в данный момент составляет 200 млн тенге, - заявил Данагулов.

Другой член общественного совета Кейпин Тулегенов выразил обеспокоенность по поводу многодетных семей.

- К примеру, если в семье шесть человек, то с таким тарифом они вынуждены будут платить за вывоз мусора 10 тысяч тенге в месяц. Это очень тяжело. Необходимо разработать подход для таких семей, - сказал он.

Рафхат Данагулов заверил, что компания готова организовать пресс-тур для представителей СМИ и общественности, чтобы наглядно показать работу компании и сложности, с которыми они сталкиваются.

Отметим, что окончательное решение по размеру нового тарифа и срокам его введения будет принято после решения городского маслихата.

Между тем поставщики тепла, воды и электроэнергии уже подали заявки на повышение тарифов, и их рассматривает ДКРЕМ по ЗКО.