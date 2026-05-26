Ожидается резкое ухудшение погодных условий со шквалистым ветром, ливнями и грозами на фоне высокой пожарной опасности.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области 27 мая пройдут дожди с грозами, на севере и востоке возможны град и шквал, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске также ожидается гроза со шквалистым ветром: ночью +10…+12 °C, днём +18…+20 °C.

В Атырауской области синоптики обещают грозы, днём на севере и востоке - сильные ливни, град и шквал, а на востоке региона порывы ветра усилятся до 23-28 м/с. На фоне высокой и чрезвычайной пожароопасности в Атырау временами прогнозируют дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с; ночью +15…+17 °C, днём +20…+22 °C.

В Мангистауской области дожди с грозами охватят запад, северо-восток и центр, на юге разыграется пыльная буря, а скорость ветра местами достигнет ураганных 23-28 м/с. В области действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актау утром и днём пройдут грозовые дожди при ветре 15-20 м/с; ночью +13…+15 °C, днём +18…+20 °C.

В Актюбинской области днём прольются дожди с грозами (на западе - сильные ливни с градом и шквалом), а порывы ветра на юге, востоке и в центре будут достигать 23 м/с. В Актобе днём также ожидается грозовой дождь с ветром до 15-20 м/с на фоне высокой пожароопасности; ночью +14…+16 °C, в дневные часы +22…+24 °C.