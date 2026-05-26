В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в жестоком нападении на свою бывшую возлюбленную, передает Мой Город со ссылкой на РЕН ТВ.

Подозреваемый останется под стражей до 23 июля.

По данным следствия, инцидент произошёл 23 мая в квартире на Железноводской улице. 27-летний мужчина облил девушку кислотой, выстрелил в неё из сигнального пистолета и нанёс удар ножом, после чего скрылся.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Её подруга, пытавшаяся остановить нападавшего, получила ожоги рук.

Подозреваемого задержали на следующий день.