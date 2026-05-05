В Казахстане пересмотрели регламент работы междугородних и международных автобусных маршрутов.

Согласно приказу и.о. министра транспорта, изменения затронут все регионы, за исключением городов республиканского значения и столицы, сообщает Zakon.kz. Новые нормы вступают в силу уже с 11 мая 2026 года.

Смартфон вместо бумажного паспорта

Главное новшество для пассажиров - полная легализация цифровых документов. Теперь купить билет и пройти посадку в автобус можно, предъявив удостоверение личности через сервис цифровых документов в смартфоне. Контролеры будут сверять данные в билете с оригиналом или электронным профилем пассажира непосредственно перед отправлением.

Где и как платить за проезд

Система оплаты становится более гибкой и уходит в "цифру". Пассажиры могут рассчитаться за проезд и багаж несколькими способами:

Традиционно: в кассах автовокзалов, автостанций или через пассажирские агентства.

Дистанционно: через онлайн-системы продажи электронных билетов.

В пути: на промежуточных остановках оплата принимается кондуктором или водителем через цифровые платежные системы прямо при посадке.

Бюрократия для перевозчиков

Для транспортных компаний также изменился порядок согласования маршрутов. Теперь заявки на международные рейсы, графики движения и тарифы можно подавать в электронном виде через систему "Электронные обращения". Уполномоченный орган обязан рассмотреть пакет документов в течение 15 рабочих дней.