Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в Кабмине разъяснил ситуацию с возможным ростом цен на бензин. Поводом для беспокойства стали новости о приостановке транзита казахстанской нефти в Германию через нефтепровод "Дружба". По словам представителя ведомства, международные логистические сложности никак не отразятся на стоимости ГСМ на внутреннем рынке.

Журналисты поинтересовались, не вызовет ли техническая пауза в экспорте дефицит или подорожание топлива внутри страны. Есимханов подчеркнул, что Казахстан не зависит от этого маршрута в вопросах внутреннего обеспечения.

- По транспортировке нефти по "Дружбе" такой большой зависимости у нас нет, и оно никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны. Понятно, что основной транспорт у нас идет через КТК, об этом всем вам известно, но и альтернативными маршрутами наши коллеги занимаются. Поэтому, насколько я знаю, проблем пока по экспорту нефти нет, - пояснил вице-министр.

Ранее в Минэнерго подтвердили: остановка прокачки через "Дружбу" связана исключительно с техническими возможностями инфраструктуры, а не с политическими или экономическими барьерами. Сейчас министерство занимается перераспределением экспортных потоков, чтобы сохранить объемы добычи. Напомним, основной объем казахстанского сырья по-прежнему уходит на мировые рынки через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который работает в штатном режиме.