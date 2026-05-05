Судно длиной более 50 метров отправили в Актау.

В Уральске ко Дню защитника Отечества спустили на воду самый большой корабль в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. Судно построили по поручению Президента для нужд Министерства обороны. Кораблю присвоено имя государственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева.

Это многофункциональное судно-заправщик, которое обеспечит флот топливом и провизией. Сейчас корабль направляется в Актау. Его мачту установят позже - сейчас она мешает судну проходить под мостами по пути к Каспию. Личный состав судна насчитывает около 30 человек.

Вес корабля - 720 тонн, длина - 51 метр, а ширина - 9,5 метра. Он развивает скорость до 16 узлов и выдерживает шторм до 8 баллов. Это 37-е по счету судно, выпущенное заводом "Зенит".