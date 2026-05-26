Трагедия произошла вечером 26 мая в старой части города. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, ЧП случилось на улице Турксиба. По предварительным данным, из-за утечки природного газа произошел мощный хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия полностью обрушился частный жилой дом. Площадь разрушения составила около 100 квадратных метров.

-На месте происшествия обнаружен один погибший, - прокомментировали в ведомстве.

По сообщениям местных жителей, погибшая — женщина. Очевидцы также рассказывают, что взрыв был огромной силы — волна и вибрация отчетливо ощущались в соседних домах.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские, медики и работники экстренных служб. Спасатели продолжают разбирать завалы. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Айман КАРИМ