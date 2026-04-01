По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара первого апреля составил 478,15 тенге. Официальный курс национального банка на 1 апреля установлен на уровне 478,77 тенге за доллар.

По информации сервиса kurs.kz, в обменных пунктах крупнейших городов страны доллар сейчас продают дешевле официального курса.

В Алматы средний курс составляет:

  • покупка — 476 тенге,

  • продажа — 478,5 тенге.

В Астане средний курс доллара:

  • покупка — 474 тенге,

  • продажа — 481 тенге.

В Уральске средний курс американской валюты составил:

  • покупка - 477 тенге,

  • продажа - 483 тенге.