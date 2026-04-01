В Уральске участились случаи грубого нарушения ПДД. Полицейские бьют тревогу: "лихачи" устраивают гонки, рискуя не только собой, но и жизнями окружающих. Ночные гонщики часто снимают свои заезды на видео и выкладывают в соцсети, создавая иллюзию, что закон им не писан.

- Такие действия не останутся безнаказанными однозначно. Каждый факт находится на особом контроле департамента полиции. Нарушители будут установлены, задержаны и обязательно привлечены к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.

Чтобы навести порядок, полиция регулярно проводит рейды. Более того, в область приехали столичные полицейские. Они проверяют нарушения ПДД не только в городе, но и на трассах.

Напомним, что 31 марта общественный транспорт, перевозивший пассажиров, врезался в заднюю часть школьного автобуса, в котором находились дети. От удара школьный автобус по инерции столкнулся с впереди стоящим автомобилем марки Ford Galaxy.

Точное количество травмированных детей неизвестно, но жертв нет. Также нет точных данных о том, сколько детей находилось в школьном автобусе и куда именно они направлялись.

