В сообщении говорится, что с прибывшими в регион полицейскими "договориться не получится".

В мессенджерах распространяется голосовое сообщение о том, что в область приехали столичные полицейские. Они проверяют нарушения ПДД не только в городе, но и на трассах. Якобы с ними "договориться" не получиться.

- Для сведения всем: со вчерашнего дня сюда заехала группа Астана, сейчас городской батальон, трассовский батальон, город весь, трассы "шерстят" по правилам ПДД. Сразу оформляют, никто не поможет. (...) Так что не нарушайте, скорость, поворотники, разговоры по телефону чтобы не было, путевые листы, чтобы всё в порядке было, - говорится в аудиосообщении.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО подтвердили, что в регион прибыли дополнительные подразделения и это не новшество. Как рассказали в ведомстве, "на постоянной основе по регионам направляют дополнительные подразделения. Такая практика носит системный характер и реализуется во всех регионах страны с учётом оперативной и криминогенной обстановки".

-При необходимости в отдельные регионы направляются дополнительные подразделения для оказания практической помощи и усиления профилактической работы, - сообщили в пресс-службе ДП региона. - Все мероприятия осуществляются строго в рамках действующего законодательства. Это нужно для того, чтобы оздоровление оперативной обстановки, предупреждение правонарушений и повышение дисциплины участников дорожного движения.

Между тем, водители связывают приезд столичных полицейских с резонансным ДТП в Алматы, в котором погибли трое молодых людей. Напомним, жуткая авария произошла ночью 21 марта в Медеуском районе Алматы. Водитель Zeekr выехал на встречную полосу, где на высокой скорости врезался в Mercedes, который двигался навстречу. В результате водитель Mercedes и две его пассажирки погибли на месте.

Алматинцев возмутило, что долгое время не раскрывалось имя водителя Zeekr, а также, что в городе якобы часто проводятся гонки и полиция закрывала глаза на это.

В полиции ЗКО этот момент не комментируют.

Также отметим, что 30 марта был задержан адвокат и блогер Молдахан Адилетхан. Ранее юрист в своих социальных сетях публиковал видео, в котором заявил, что в громком ДТП на Аль-Фараби в Алматы может быть замешан сотрудник правоохранительных органов.