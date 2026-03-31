Его подозревают в распространении ложной информации.

Адилетхан активно ведёт социальные сети и пользуется широкой популярностью: на его страницу в Instagram подписано более миллиона пользователей. Он стал известен благодаря своей публичной юридической деятельности. Согласно информации в профиле, адвокат оказывает консультации по гражданским, уголовным и административным делам.

О задержании адвоката сообщили его помощники. По их словам, его задержали 30 марта, отвезли на экспертизу и поместили в ИВС.

– Муж вышел к 9.00, сказал, что у него много работы. Позже узнала, что его держат в департаменте полиции. Как? За что? Он ведь никого не убил, не избил. Прошу помощи у народа и президента, - сообщила супруга Адилетхана в социальных сетях.

В Департамент полиции Алматы сообщили, что 31 марта 2026 года подозреваемый был водворён в изолятор временного содержания.

-Департаментом полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении гражданина М. по факту распространения заведомо ложной информации. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что ранее юрист в своих социальных сетях публиковал видео, в котором заявил, что в громком ДТП на Аль-Фараби в Алматы может быть замешан сотрудник правоохранительных органов. К слову, в той аварии погибли три человека.