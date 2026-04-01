Работодатель лишил их ежемесячной доплаты в размере 60% от оклада, однако суд признал это незаконным и обязал выплатить медикам более 16 миллионов тенге.

В суде №2 города Уральска рассмотрели гражданское дело по иску восьми сотрудников областного центра по профилактике СПИДа при акимате ЗКО. Медики обратились в суд после отмены ежемесячной доплаты в размере 60% от должностного оклада. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Истцы требовали признать действия работодателя незаконными и взыскать невыплаченные суммы. Представитель ответчика заявил, что сотрудники не проводят экспресс-тестирование пациентов с ВИЧ и СПИДом, поэтому не имеют права на доплату.

Суд, изучив материалы дела, установил, что работодатель не представил достаточных доказательств законности отмены выплат. При этом выяснилось, что в обязанности сотрудников все-таки входят функции, связанные с диагностикой и лечением пациентов.

В итоге суд частично удовлетворил иск. В пользу восьми медицинских работников взыскали задолженность по доплатам - всего более 16 миллионов тенге. Решение уже вступило в законную силу.