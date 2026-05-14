Кампания по защите подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Казахстане переходит на новый этап.

Теперь бесплатную прививку смогут получить не только 11-летние девочки, но и старшеклассницы в возрасте от 14 до 17 лет. Новое постановление об усилении мер профилактики рака подписал Главный государственный санитарный врач страны, сообщает Минздрав.

Ранее вакцинация была доступна лишь узкой возрастной группе (11–13 лет). Однако из-за многочисленных обращений родителей, которые хотели защитить своих дочерей постарше, власти решили расширить список получателей. Теперь "окно возможности" открыто для всех девушек до 17 лет 11 месяцев и 29 дней включительно.

Где и как привиться?

Процедура остается строго добровольной. Пройти вакцинацию можно двумя способами:

В медицинском кабинете своей школы.

В поликлинике по месту прикрепления.

Для проведения манипуляции врачам обязательно потребуется письменное информированное согласие родителей или законных представителей.

Безопасность препарата

На сегодняшний день в Казахстане уже сделали более 398 тысяч прививок против ВПЧ. По данным мониторинга, кампания проходит без осложнений: ни одного случая серьезных побочных эффектов у подростков не зарегистрировано. В Минздраве подчеркивают, что запасов вакцины достаточно, чтобы охватить новую возрастную категорию без дополнительных закупок.

Врачи напоминают: вакцинация - самый эффективный в мире способ предотвратить развитие рака шейки матки, риск которого кратно возрастает при встрече с вирусом в молодом возрасте.