В ЗКО началась вакцинация девочек 11 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ), основного возбудителя рака шейки матки. Чтобы сделать прививку - должно быть согласие родителей или законных представителей. Почему некоторые отказываются от прививок и что говорят мамы 11-летних девочек.
У жительницы Уральска Алии четверо дочек, и самой младшей из них исполнилось 11 лет. Женщина против, чтобы её дочь вакцинировали.
— В нашей семье ни у кого не было проблем с бесплодием, я уже не только мама, но и бабушка. Здесь не знаешь точного ответа, стоит ли делать прививку или нет. Но я очень опасаюсь, наслушалась негативных комментариев, начиналась всякой гадости в интернете и теперь боюсь. Говорят, что эта прививка может повилять на репродуктивную систему, вдруг дочь будет бесплодна и во всем этом я буду винить себя. Читала, что вакцина может вызвать рак шейки матки. Думаю, что вмешиваться в молодой организм с прививками не надо, — сказала Алия.
Ещё одна мама 11-летней девочки Мадина считает иначе. Она говорит, что по поводу вакцинации в школе проводили собрание и объясняли, что это необходимость в наше время.
— Я думаю, нужно жить в ногу со временем. Вакцинация есть не только от ВПЧ, но и от множества других заболеваний. Не зря же делают вакцину в роддомах. С помощью этого мы победили много болезней и высокую смертность. Вы сами посудите, недавно в нашей области была вспышка кори и по данным санврачей, 85% заболевших — это не привитые дети. Считаю, прививку от ВПЧ делать нужно. У меня есть проблемы со здоровьем по-женски, и если есть такая возможность, обезопасить от этого свою дочь, то я только за, — говорит Мадина.
Мама 11-летней Алёны рассказывает, что в их школе тоже интересуются будут ли они получать прививку против ВПЧ.
— Год-два назад, когда я только услышала об этой вакцине, то обрадовалась, сразу решила, что свою дочь обязательно вакцинирую. Но, со временем, услышав множество комментариев на этот счёт, я кардинально поменяла свое мнение. Почему-то все относятся к вакцинации и к новым вакцинам очень негативно. Может я и ведомый человек, но теперь я очень сильно сомневаюсь и уже не хочу экспериментировать над своей единственной дочкой. Может со временем поменяется мнение и отношение к новой вакцине, но пока я не готова, — сказала женщина.
Стоит отметить, что прививки от вируса папилломы человека девочкам в возрасте 11 лет внесли в национальный календарь прививок Казахстана. Ревакцинация, то есть повторная вакцинация, будет проводиться через 6 месяцев.
По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, на сегодняшний день вакцинация в области уже началась. В регион завезли около пяти тысяч доз вакцины против ВПЧ. Прививать будут исключительно девочек в возрасте 11-ти лет, согласно постановлению главного санитарного врача РК можно провести наверстывающую вакцинацию девочек 12-13 лет.
— Цель вакцинации против вируса папилломы человека — искоренить рак шейки матки. Основным возбудителем рака шейки матки, научно доказано, является ВПЧ. Среди родителей существует такое мнение, что подобная вакцинация вызывает бесплодие. Эта информация не соответствует действительности. Вакцину применяют в 135 странах мира, в том числе в соседних государствах: Узбекистан, Туркменистан, Россия. С помощью вакцинации мы предотвратим рак шейки матки, — сказал Мустаев.
Он привел в пример Атырау, Павлодар, Астану и Алматы. Там в 2013 году в пилотном проекте проводили вакцинацию от ВПЧ девочек 11-ти лет.
— Сейчас эти девочки, уже стали мамами. У некоторых по два-три ребёнка. Призываем родителей предостеречь своего ребенка в будущем от рака шейки матка. Вакцина ничем не отличается и от других вакцин. Наши дети с рождения получают прививки против БЦЖ, гепатита, полиомиелита. В вакцине против ВПЧ нет живого вируса, только лишь его частичка. Заболевания она вызвать не может. Наоборот, вырабатывает антитела к вирусу папилломы человека, — пояснил заместитель главного санврача области.
По его словам, вакцинация проводится бесплатно в школах и поликлиниках.