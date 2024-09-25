В ЗКО началась вакцинация девочек 11 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ), основного возбудителя рака шейки матки. Чтобы сделать прививку, на это должно быть согласие родителей или законных представителей. Почему некоторые отказываются от прививок и что говорят, мамы девочек.

В ЗКО началась вакцинация девочек 11 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ), основного возбудителя рака шейки матки. Чтобы сделать прививку - должно быть согласие родителей или законных представителей. Почему некоторые отказываются от прививок и что говорят мамы 11-летних девочек.

У жительницы Уральска Алии четверо дочек, и самой младшей из них исполнилось 11 лет. Женщина против, чтобы её дочь вакцинировали.

— В нашей семье ни у кого не было проблем с бесплодием, я уже не только мама, но и бабушка. Здесь не знаешь точного ответа, стоит ли делать прививку или нет. Но я очень опасаюсь, наслушалась негативных комментариев, начиналась всякой гадости в интернете и теперь боюсь. Говорят, что эта прививка может повилять на репродуктивную систему, вдруг дочь будет бесплодна и во всем этом я буду винить себя. Читала, что вакцина может вызвать рак шейки матки. Думаю, что вмешиваться в молодой организм с прививками не надо, — сказала Алия.

Ещё одна мама 11-летней девочки Мадина считает иначе. Она говорит, что по поводу вакцинации в школе проводили собрание и объясняли, что это необходимость в наше время.

— Я думаю, нужно жить в ногу со временем. Вакцинация есть не только от ВПЧ, но и от множества других заболеваний. Не зря же делают вакцину в роддомах. С помощью этого мы победили много болезней и высокую смертность. Вы сами посудите, недавно в нашей области была вспышка кори и по данным санврачей, 85% заболевших — это не привитые дети. Считаю, прививку от ВПЧ делать нужно. У меня есть проблемы со здоровьем по-женски, и если есть такая возможность, обезопасить от этого свою дочь, то я только за, — говорит Мадина.

Мама 11-летней Алёны рассказывает, что в их школе тоже интересуются будут ли они получать прививку против ВПЧ.

— Год-два назад, когда я только услышала об этой вакцине, то обрадовалась, сразу решила, что свою дочь обязательно вакцинирую. Но, со временем, услышав множество комментариев на этот счёт, я кардинально поменяла свое мнение. Почему-то все относятся к вакцинации и к новым вакцинам очень негативно. Может я и ведомый человек, но теперь я очень сильно сомневаюсь и уже не хочу экспериментировать над своей единственной дочкой. Может со временем поменяется мнение и отношение к новой вакцине, но пока я не готова, — сказала женщина.

Стоит отметить, что прививки от вируса папилломы человека девочкам в возрасте 11 лет внесли в национальный календарь прививок Казахстана. Ревакцинация, то есть повторная вакцинация, будет проводиться через 6 месяцев.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, на сегодняшний день вакцинация в области уже началась. В регион завезли около пяти тысяч доз вакцины против ВПЧ. Прививать будут исключительно девочек в возрасте 11-ти лет, согласно постановлению главного санитарного врача РК можно провести наверстывающую вакцинацию девочек 12-13 лет.

— Цель вакцинации против вируса папилломы человека — искоренить рак шейки матки. Основным возбудителем рака шейки матки, научно доказано, является ВПЧ. Среди родителей существует такое мнение, что подобная вакцинация вызывает бесплодие. Эта информация не соответствует действительности. Вакцину применяют в 135 странах мира, в том числе в соседних государствах: Узбекистан, Туркменистан, Россия. С помощью вакцинации мы предотвратим рак шейки матки, — сказал Мустаев.

Он привел в пример Атырау, Павлодар, Астану и Алматы. Там в 2013 году в пилотном проекте проводили вакцинацию от ВПЧ девочек 11-ти лет.

— Сейчас эти девочки, уже стали мамами. У некоторых по два-три ребёнка. Призываем родителей предостеречь своего ребенка в будущем от рака шейки матка. Вакцина ничем не отличается и от других вакцин. Наши дети с рождения получают прививки против БЦЖ, гепатита, полиомиелита. В вакцине против ВПЧ нет живого вируса, только лишь его частичка. Заболевания она вызвать не может. Наоборот, вырабатывает антитела к вирусу папилломы человека, — пояснил заместитель главного санврача области.

По его словам, вакцинация проводится бесплатно в школах и поликлиниках.