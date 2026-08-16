В Казахстане появятся новые онлайн-сервисы для пациентов

В 2025 году в Казахстане оказали более 215 миллионов медицинских услуг, из них 88,6% — в электронном формате. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства здравоохранения РК. За год гражданам выдали более 8,5 миллиона электронных медсправок — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Онлайн к врачу записались 5,6 миллионов человек.

Цифровизация также помогла сократить ожидание ПЭТ/КТ с трёх месяцев до двух недель. С 2026 года цифровое медицинское сопровождение планируют расширить на более чем 7 миллионов детей, около 5 миллионов женщин репродуктивного возраста и 400 тысяч беременных.

В дальнейшем планируется запуск новых цифровых сервисов: единого графика приема врачей по принципу онлайн-бронирования, портала e-Health и мобильного приложения для граждан, медицинских работников и организаций. Также будут развиваться инструменты обратной связи и подтверждения факта получения медицинской услуги. Кроме того, продолжается перевод медицинских справок в полностью цифровой формат.