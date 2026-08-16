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Социум

В Уральске проверяют стройплощадки и бизнес-объекты на чистоту и порядок

Ревизоры проверяют строящиеся объекты и коммерческие точки.
Арайлым Усербаева
В Уральске проверяют стройплощадки и бизнес-объекты на чистоту и порядок
Фото из архива "МГ"

В Уральске продолжаются совместные рейды специалистов городского отдела ЖКХ и сотрудников полиции. Они проверяют строящиеся объекты и коммерческие точки на соответствие санитарным нормам и правилам благоустройства. Об этом сообщили в акимате города Уральск.

В ходе мониторинга проверяющие оценивают:

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  • санитарное состояние и чистоту прилегающей территории;
  • своевременность вывоза строительного мусора;
  • сохранность пешеходных тротуаров;
  • выезд спецтехники — тяжелые грузовики не должны выносить грязь и мусор со стройплощадок на проезжую часть.

Кроме того, инспекторы обращают внимание на внешнее состояние объектов и соблюдение техники безопасности.

Владельцам участков, где выявлены нарушения, выдают предупреждения с требованиями устранить недочеты в строго отведенный срок. Если предприниматели и застройщики игнорируют замечания, их привлекают к административной ответственности.

Контроль за соблюдением правил благоустройства в городе продолжается на постоянной основе.

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