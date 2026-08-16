В Уральске проверяют стройплощадки и бизнес-объекты на чистоту и порядок

В Уральске продолжаются совместные рейды специалистов городского отдела ЖКХ и сотрудников полиции. Они проверяют строящиеся объекты и коммерческие точки на соответствие санитарным нормам и правилам благоустройства. Об этом сообщили в акимате города Уральск.
В ходе мониторинга проверяющие оценивают:
- санитарное состояние и чистоту прилегающей территории;
- своевременность вывоза строительного мусора;
- сохранность пешеходных тротуаров;
- выезд спецтехники — тяжелые грузовики не должны выносить грязь и мусор со стройплощадок на проезжую часть.
Кроме того, инспекторы обращают внимание на внешнее состояние объектов и соблюдение техники безопасности.
Владельцам участков, где выявлены нарушения, выдают предупреждения с требованиями устранить недочеты в строго отведенный срок. Если предприниматели и застройщики игнорируют замечания, их привлекают к административной ответственности.
Контроль за соблюдением правил благоустройства в городе продолжается на постоянной основе.