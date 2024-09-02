В национальный календарь прививок Казахстана ввели поправки, и теперь с сентября будут проводиться прививки от вируса папилломы человека девочкам в возрасте 11 лет. Ревакцинация, то есть повторная вакцинация, будет проводиться через 6 месяцев.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, в нашей области вакцинация начнется ориентировочно с середины сентября и будет проводиться в стенах школ. По области насчитываются около пяти тысяч 11-летних девочек. Закупку вакцины проводило министерство здравоохранения, в нашу область уже доставлено 5500 доз.

– Вирус папилломы человека вызывает развитие сложных заболеваний, таких как рак шейки матки, колоректальный рак и другие виды рака, и остается одной из основных критических проблем в области общественного здравоохранения. У каждого человека вероятность заражения ВПЧ составляет 80%, а это означает, что примерно 8 из 10 женщин в какой-то момент своей жизни заразятся одним или несколькими типами ВПЧ. Самая высокая распространенность ВПЧ-инфекции наблюдается у женщин в возрасте до 25 лет, - отметил Нурлыбек МУстаев.

По его словам, вакцина против вируса папилломы человека используется в 135 странах мира в течение более 18 лет. С 2006 года, когда появилась первая вакцина против ВПЧ, во всем мире было вакцинировано более 100 миллионов человек, с этой целью было использовано более 270 миллионов доз вакцины. Вакцины против ВПЧ доказали свою эффективность в ряде стран. Например, через 11 лет после введения вакцины в США распространенность ВПЧ среди женщин в возрасте 13-26 лет снизилась на 81%. Кроме того, положительный результат вакцинации наблюдался в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

Согласно рекомендациям ВОЗ и результатам научных исследований, максимальный иммунный ответ на ВПЧ происходит в возрасте от 9 до 14 лет, что говорит о том, что с получением вакцины в возрасте 11 лет можно достичь высокого иммунитета против ВПЧ, поэтому вакцинация в стране будет проводиться девочкам в возрасте 11 лет.

Для вакцинации против ВПЧ в Казахстане будет использована 4-валентная вакцина «Гардасил» производства компании «Мерк Шарп и Доум» (США), которая защищает от наиболее онкогенных форм ВПЧ (6, 11, 16, 18).

Вакцина изготовлена из очищенного структурного белка L1 с использованием технологии на основе рекомбинантной ДНК и клеточных культур. Она не содержит жизнеспособного биологического материала или вирусной ДНК, поэтому они не вызывают заболеваний в органе, не приводят к бесплодию. До проведения вакцинации проводится осмотр врача, далее при отсутствия медицинских противопоказаний с согласия родителей проводится вакцинация. После вакцинации ребенок находится под наблюдением медицинского работника в медицинской организации в течение 30 минут, а затем в течение первых 3 дней на дому. После вакцинации у ребенка может наблюдаться повышение температуры тела, покраснение места инъекции, что является ожидаемой реакцией после прививки.