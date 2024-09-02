Мужчина сгорел в салоне авто после аварии на трассе в ЗКО

Трагедия произошла первого сентября в 13:20 по автодороге Бурлин-Аксай-Жымпиты. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на 23 километре произошло лобовое столкновение двух машин.

– Предварительно водитель Volkswagen Passat, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Subaru, - уточнили в полиции.

После аварии автомашина Volkswagen загорелась. В салоне находился водитель, который так же сгорел. Кроме этого на месте ДТП скончался пассажир из Subaru.

Водитель и трое пассажиров Subaru с различными травмами были госпитализированы в больницу. По факту ДТП ведется досудебное расследование.