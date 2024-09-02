В городском акимате , что в эти выходные в поселке Деркул было выдано 103 дома, а в поселке Зачаганск — 80 домов. На сегодняшний день 192 семьи, чье единственное жилье было затоплено, получили новые дома. Строительство велось на спонсорские средства, а ключи новоселам вручил аким области Нариман Турегалиев.

— Во время весеннего паводка дачные участки на окраине города были затоплены, и многие жители оказались в сложной ситуации. В настоящее время по поручению главы государства проводится работа по обеспечению жильем тех, кто остался без крова. Вчера мы вручили новые дома 183 семьям из поселков Зачаган и Деркуль, а сегодня передаем ключи от 192 домов в микрорайоне «Жулдыз». Хочу выразить благодарность 17 подрядчикам, которые своевременно и качественно построили эти дома. Также от имени жителей благодарю руководство компании «ERG», которая спонсировала строительство частных жилых домов, — отметил глава региона.

Аким области торжественно вручил ключи от новых домов их владельцам, пожелав благополучия каждому хозяйству. В ведомстве также сообщили, что в городе Уральск семьям, пострадавшим от наводнения, передано 1548 домов. Работа в этом направлении продолжается.

Напомним, что трехкомнатные дома площадью 80 квадратных метров с земельным участком в пять соток строили свыше 30 местных подрядных организаций.

Стоп кадр с видео пресс-службы акимата ЗКО











