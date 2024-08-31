Жители села Анкаты Теректинского района, чьи единственные дома пострадали от весеннего паводка, получили новое жилье. Дома строились на спонсорские средства. Об этом на странице акимата области.

Ключи новоселам вручал глава региона Нариман Турегалиев.

— В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева населению, пострадавшему от паводка, в рамках закона оказывается соответствующая помощь. Всего по Теректинскому району в результате весеннего паводка 160 домов признаны аварийными, приобретено 30 домов и проведено строительство 130 домов. Выражаю искреннюю благодарность спонсорам и компаниям, которые поддержали строительные работы, — сказал Нариман Турегалиев.

Жители села Анкаты выразили благодарность за поддержку.

— Весенние паводки нанесли большой урон нашей семье, но государство не оставило нас один на один с бедой. И вот уже сегодня мы входим в свой новый, просторный, светлый дом. Большая благодарность Главе государства за поддержку и неравнодушие к нашим проблемам, — поделился местный житель Сериккали Туралиев.

В ведомстве отметили, что по области приобретено и передано жителям более тысячи единиц жилья. 253 семьи получили дома в Бурлинском, Сырымском, Теректинском, Байтерекском районах. В целом, в Западно-Казахстанской области для пострадавших построено 775 единиц жилья.

Фото пресс-службы акимата области

