Жители села Подстепное Теректинского района, чьи единственные дома пострадали от весеннего паводка, получили новое жилье. Дома строились на спонсорские средства, и из 130 строящихся домов в 50 уже заселились семьи. Об этом на странице акимата области.

Ключи новоселам вручал глава региона Нариман Турегалиев.

— В Теректинском районе завершено строительство 50 из 130 строящихся домов. Остальные 80 домов мы планируем завершить к сентябрю. Выражаю искреннюю благодарность спонсорам и компаниям, которые поддержали строительные работы, — сказал глава региона.

По данным ведомства, для пострадавших сельчан, помимо строительства, было приобретено 30 домов, а в 395 домах проведен ремонт. Дом жительницы села Лауры Нысановой затопило в марте, и он был признан непригодным для проживания. Ей предоставили трехкомнатный дом со всеми удобствами.

Фото пресс-службы акимата ЗКО