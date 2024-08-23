По данным Telegram-канала Mash, заключённые убили четырёх сотрудников ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В больнице находятся пять человек.
Сообщается, что нападение на ИК-19 могло произойти из-за халатности сотрудников колонии. По информации Mash, один из них совершал обход, забыл закрыть решётку в барак — в этот момент заключённые выбежали к дежурному участку через открытую калитку.
Чтобы открыть её, инспектор должен нажать на кнопку. Сотрудники часто оставляют калитку открытой из-за того, что приходится часто ходить туда-сюда. Судя по всему, именно поэтому захватчики смогли выйти. Барак, где проживают заключённые, находится на расстоянии от 100 до 350 метров от дежурной части. Там сидит помощник начальника колонии. Вход в его комнату тоже практически всегда открыт.
Один из нападавших, Нозирчон Тошев, — мастер спорта по тхэквондо. Изначально он не отличался радикальными взглядами, был тихим и спокойным. На кадрах — подготовка к штурму ИК-19.
Захват ИК-19 в Волгоградской области. Итоги:
- Во время штурма 23-летний Рустамчон Наврузи надел самодельный жилет смертника, в руках держал детонатор, но система не сработала;
- Жилет террористы сделали на швейном производстве самой колонии;
- Штурм продлился полчаса, всех заложников спасли;
- Двое террористов выжили после точных выстрелов снайперов СОБР Росгвардии, они в крайне тяжёлом состоянии, двое — ликвидированы;
- Взрывчатку сделали на основе бензина и промышленных жидкостей из ингредиентов в рабочем гараже сидельцев;
- Захватчики — протеже группировки радикальных исламистов в колонии: сами "прибились" к террористам, чтобы избежать проблем из-за статуса «барыг»;
- Последнее время радикалы стали больше молиться — даже во время построения, из-за чего случился конфликт с администрацией;
- Террористы могли изготовить ножи самостоятельно в промзоне, где есть цех металлоконструкций и токарный станок;
- В результате захвата ИК-19 под Волгоградом погибли четыре сотрудника УФСИН. В том числе 25-летний Сергей Гордополов. Ещё пять человек в больнице.