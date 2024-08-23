По данным Telegram-канала Mash, заключённые убили четырёх сотрудников ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В больнице находятся пять человек.

Сообщается, что нападение на ИК-19 могло произойти из-за халатности сотрудников колонии. По информации Mash, один из них совершал обход, забыл закрыть решётку в барак — в этот момент заключённые выбежали к дежурному участку через открытую калитку. 

Чтобы открыть её, инспектор должен нажать на кнопку. Сотрудники часто оставляют калитку открытой из-за того, что приходится часто ходить туда-сюда. Судя по всему, именно поэтому захватчики смогли выйти. Барак, где проживают заключённые, находится на расстоянии от 100 до 350 метров от дежурной части. Там сидит помощник начальника колонии. Вход в его комнату тоже практически всегда открыт. 

Один из нападавших, Нозирчон Тошев, — мастер спорта по тхэквондо. Изначально он не отличался радикальными взглядами, был тихим и спокойным. На кадрах — подготовка к штурму ИК-19.

Захват ИК-19 в Волгоградской области. Итоги:

  • Во время штурма 23-летний Рустамчон Наврузи надел самодельный жилет смертника, в руках держал детонатор, но система не сработала;
  • Жилет террористы сделали на швейном производстве самой колонии;
  • Штурм продлился полчаса, всех заложников спасли;
  • Двое террористов выжили после точных выстрелов снайперов СОБР Росгвардии, они в крайне тяжёлом состоянии, двое — ликвидированы;
  • Взрывчатку сделали на основе бензина и промышленных жидкостей из ингредиентов в рабочем гараже сидельцев;
  • Захватчики — протеже группировки радикальных исламистов в колонии: сами "прибились" к террористам, чтобы избежать проблем из-за статуса «барыг»;
  • Последнее время радикалы стали больше молиться — даже во время построения, из-за чего случился конфликт с администрацией;
  • Террористы могли изготовить ножи самостоятельно в промзоне, где есть цех металлоконструкций и токарный станок;
  • В результате захвата ИК-19 под Волгоградом погибли четыре сотрудника УФСИН. В том числе 25-летний Сергей Гордополов. Ещё пять человек в больнице.