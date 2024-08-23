23 августа в специализированном межрайонном уголовном суде начался судебный процесс по делу о заказном убийстве.

На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предвариnельному сговору. Дело рассматривает судья Динара Гильманова.

Процесс начался с ходатайства адвоката Тамары Сарсеновой. Она просила изменить меру пресечения в отношении подсудимой Эльвиры Еркебаевой.

— Моя подзащитная не привлекалась ни к уголовной, ни к административрой к ответственности. У неё есть двое несовершеннолетних детей, которые нуждаются в ней. Она уже полгода сидит под арестом, режим не нарушала. У неё есть постоянное место жительство. Просим суд отпустить её под домашний арест, — сказала Тамара Сарсенова.

Адвокат Максима Кузнецова ходатайство коллеги поддержал, и заявил, что у подсудимого глаукома обоих глаз и сахарный диабет. А содержание под стражей может усугубить его состояние.

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева.

— Для этого она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти огнестрельное оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в два миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека, — зачитала прокурор Изтлеуова.

По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана Кузнецов обратился к своему знакомому ранее судимому Галиеву и предложил ему «выполнить заказ». Однако последний обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении. С 20 по 26 февраля подсудимые готовились к убийству и стали выжидать подходящий момент. Убийство планировали совершить на территории спортивного комплекса «Бейбарыс» в городе Аксай. Тамже Кузнецов передал Галиеву 500 тысяч тенге в качестве предоплаты, отвёртку для взлома оконной рамы, перчатки, медицинскую маску и очки.

— 24 февраля Кузнецов передал Галиеву ещё 800 тысяч тенге. 26 февраля около 18:00 проведена имитация убийства Ербола Еркебаева, после чего Еркебаеву и Кузнецова задержали сотрудники полиции. Таким образом подсудимые собирались совершить особо тяжкое преступление, однако оно не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Убийство было предотвращено, — зачитала прокурор.

Между тем, самого потерпевшего в суде не было. Однако его представитель Ерлан Бердигалиев сообщил, что он каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет. Судьбу Кузнецова он решил доверить суду.

— Мой доверитель сейчас находится не в ЗКО. Он устраивает сына в школу олимпийского резерва, поэтому сегодня отсутствует. Однако на последующие процессы Еркебаев вряд ли сможет приходить. У него нет обеих ног. Может присутствовать в процессе только по видеосвязи. Но он отказался от претензий. Будем пытаться вытащить Эльвиру, — сказал Бердигалиев.

Стоит отметить, что подсудимые пожелали суд с участием присяжных заседателей. Эльвира Еркебаева заявила о своей невиновности и сообщила, что готова доказывать свою правоту. Также подсудимые сказали, что хотят гласности, поэтому не были против присутствия журналистов на процессе.

Главное судебное разбирательство с участием присяжных заседателей назначили на шестое сентября.

