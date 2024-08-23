В минздраве РК опровергли слухи о переходе школ на дистанционное обучение

Казахстанцы активно распространяют сообщение о якобы предстоящем переходе школ на дистанционное обучение "из-за вируса". Эту рассылку прокомментировали в комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения, сообщает Tengrinews.kz.

Согласно рассылке, гуляющей в мессенджерах, удаленка якобы может начаться с 15 сентября.

— С 15 сентября на удаленку отправят детей, сказали. Опять масочный режим в учреждениях. Вирус какой-то, — говорится в сообщении, автор которого неизвестен.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля информацию назвали фейком. А с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа.

— Информация, распространяемая в мессенджерах, о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности. Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Призываем всех граждан доверять достоверной информации из официальных источников, — сообщили в комитете корреспонденту Tengrinews.kz.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с постановлением, с 15 сентября начнется вакцинация против гриппа. Масочный режим будет введен только для сотрудников медицинских организаций.












