Сколько госслужащих работает в Казахстане, рассказали в АДГС

Журналисты поинтересовались количественным составом казахстанского госаппарата, передает NUR.KZ.

- На сегодня фактическая численность госслужащих составляет порядка 83 тысяч человек, - сказал Салауат Муксимов.

Однако он не стал говорить, сколько именно средств идет на их содержание.

- Это не компетенция агентства. Этот вопрос можно адресовать уполномоченным органам в области финансов и экономики, - добавил спикер.

Ранее в Минфине озвучили расходы на зарплаты всех госслужащих в Казахстане. Сообщалось, что госбюджет тратит 1 трлн 32 тысячи тенге в год на зарплату всех госслужащих.