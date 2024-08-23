Марат Кызылбасов — выпускник интерната. Он судится за то, чтобы его подняли в очереди на жильё.

Марат Кызылбасов — выпускник уральского интерната. Он судится за то, чтобы его подняли в очереди на жильё. Ранее Марату уже отказывали в специализированном межрайонном суде, иск вернули за истечением срока давности. После подачи апелляции он снова получил отказ. Тогда сирота обратился в Верховный суд, но и там отказались корректировать его очередь на жилье.

— Определение специализированного межрайонного административного суда Западно-Казахстанской области от 30 октября 2023 года, определение судебной коллегии по административным делам Западно-Казахстанского областного суда от 30 ноября 2023 года по данному делу оставить в силе, — сказано в решении Верховного суда.

Напомним, что Марат Кызылбасов судился с акиматом и ЖКХ города чтобы его очередь на жилье скорректировали. В 2009 году, когда Марат был несовершеннолетним, в очередь на жильё его должны были поставить представители интерната, но руководитель этого не сделал. А сроки привлечения его к ответственности уже давно истекли. Сам мужчина уверен — если бы не нарушение его прав, он сейчас уже имел бы своё жильё. О том, что его нет в очереди, Марат узнал в 2011 году. Тогда он остался на улице после выпуска из интерната.

Представители акимата, отделов ЖКХ и образования считают, что права детдомовца не были нарушены, ведь он стоит в очереди. К тому же ему предоставили арендное жильё, где он может жить, пока не получит свою квартиру.