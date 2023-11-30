Марат Кызылбасов — выпускник интерната. Он судится за то, чтобы его подняли в очереди на жильё. Ранее Марату уже отказывали, в специализированном межрайонном суде иск вернули за истечением срока давности. Юноша подал апелляцию.

Адвокат Кызылбасова Айгуль Молдагалиева говорит, что к материалам дела приложили судебные акты аналогичного случая. Такой произошёл в Костанайской области. Там, не смотря на пропуск срока, очередь скорректировали. Также Молдагалиева добавила, что Марат до своего совершеннолетия стоял на учёте с лёгкой умственной отсталостью.

— В 2009 году Марат был несовершеннолетним, поэтому в очередь на жильё его должны были поставить представители интерната. Но руководитель этого не сделал. А сроки привлечения его к ответственности уже давно истекли. Марат остался без родителей, он имеет право на особую защиту. Мы просим, чтобы очередь скорректировали. Суд ссылается на то, что пропущены сроки. Но в исключительных случаях по уважительным причинам нарушенное право гражданина подлежит защите. Поэтому просим учитывать, что на тот момент Кузылбасов стоял на учёте и был несовершеннолетним. Он был беспомощен и юридически не грамотен, — сказала Айгуль Молдагалиева.

Сам юноша уверен — если бы не нарушение его прав, он сейчас уже имел бы своё жильё. О том, что его нет в очереди, Марат узнал в 2011 году. Тогда он остался на улице после выпуска с интерната.

Заместитель директора филиала республиканского объединения «Общенациональное движение против коррупции» в ЗКО Альфия Карибаева также представляет интересы юноши.

— Марат пришёл в этот мир умственно отсталым не по своей вине. Родители от него отказались, не спрашивая его согласия. Законные представители, чиновники, которым доверили опекать ребёнка, не проследили за изменениями закона и не поставили в очередь. Почему взрослые тёти и дяди упустили этот момент? Этот ребёнок испытывает трудности с пелёнок. Почему он должен ходить и вымаливать то, что ему положено по закону. Когда его очередь дойдёт, ему будет 42 года. Когда ему создавать семью? — задаётся вопросами Карибаева.

Представители акимата, отделов ЖКХ и образования просят судью отклонить апелляционную жалобу Кызылбасова. Они считают, что его права не были нарушены, ведь он стоит в очереди. К тому же ему предоставили арендное жильё, где он может жить, пока не получит свою квартиру. На вопрос судьи почему в 2009 году Марата не поставили в очередь, представители власти ответить не смогли.

Сегодня, 30 ноября в областном административном суде ЗКО решение специализированного межрайоного суда оставили без изменений. А жалобу Марата Кызылбасова — без рассмотрения.

Адвокат выпускника интерната сказала, что у них есть 30 дней на обжалование решения суда. Они намерены идти дальше и обратится в Верховный суд. К слову, Марат Кызылбасов направил обращение президенту страны, его уже зарегистрировали.