Арман Царукян – фаворит против Бенеила Дариуша. Какие коэффициенты, когда бой, где будет прямая трансляция в Казахстане

Четвертый номер рейтинга Бенеил Дариуш и восьмой номер Арман Царукян сойдутся в главном событии UFC Fight Night в Остине (штат Техас, США).

Букмекерская контора Tennisi.kz считает фаворитом предстоящего поединка Царукяна. На его победу Tennisi предлагает коэффициент 1,35, а на победу Дариуша – 3,30. Коэффициент Tennisi.kz на ничью составляет 65.

В официальном рейтинге легкого веса UFC Дариуш занимает четвертое место, а Царукян – восьмое. Интересно, что предыдущие бои они провели против соперников из Бразилии: 10 июня Дариуш проиграл экс-чемпиону Чарльзу Оливейре нокаутом в первом раунде, а через неделю Царукян победил решением Йоахима Сильву.

34-летний Дариуш выступает в ММА с 2009 года. Уроженец Ирана с американским паспортом имеет в своем активе 22 победы при пяти поражениях и одной ничьей. В UFC Дариуш дебютировал в 2014 году и до встречи с Оливейрой шел на серии из восьми побед. За карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Матеуш Гамрот, Тони Фергюсон, Дрю Доббер, Тиаго Мойзес, Рашид Магомедов, Майкл Джонсон и Джим Миллер.

27-летний Царукян родился в Грузии, с детства живет в России и имеет российское гражданство, но в UFC представляет Армению. В ММА он дебютировал в 2015 году и имеет 20 побед при трех поражениях. В UFC Царукян дебютировал с поражения решением от будущего чемпиона Ислама Махачева в 2019 году, а затем вышел на серию из пяти побед – до поражения от Матеуша Гамрота. До Сильвы Царукян успел победить представителя Казахстана Дамира Исмагулова.

Предварительный кард UFC в Остине начнется в 3:00, а главный – в 6:00. Главный кард и главный бой Дариуш – Царукян казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире телеканала Setanta Sports 2, а полностью турнир покажет сервис UFC Fight Pass.

