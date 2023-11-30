Семьям погибших граждан Казахстана при пожаре в хостеле выделят по одному миллиону тенге. Такое поручение дал аким Алматы Ерболат Досаев.

— Будет выделена финансовая помощь в размере одного миллиона тенге семьям погибших при пожаре. Также, как было озвучено ранее, акимат окажет содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственникам мест. В том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории Алматы, включая погребальный процесс, — сказал на брифинге в РСК аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Девять из них — граждане Казахстана. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара. Президент сказал, что виновных в трагедии привлекут к ответственности по закону.