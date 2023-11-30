В полиции ответили, из каких регионов Казахстана прибыли в Алматы погибшие при пожаре в хостеле.

— Все личности погибших установлены, в том числе из каких они городов. Всех родственников оповестили. Погибшие из разных регионов: Туркестанская область, Актау, Петропавловск, Кызылординская область, Мангистауская область, Шымкент, Жетысуская область и иностранные граждане, — сказал на брифинге в РСК Алматы заместитель начальника следственного управления полиции Алматы Айбат Мурзамадиев.

На вопрос о том, когда будут опубликованы списки погибших, он ответил: «как только будут официально подтверждены». Родные дополнительно должны провести опознание.



Айбат Мурзамадиев отметил, что правоохранители уже посещали этот хостел во время проведения ОПМ «Правопорядок» по линии миграции. Всех жителей, в том числе иностранцев, проверили — нарушений с их стороны не было.

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Девять из них — граждане Казахстана. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара. Президент сказал, что виновных в трагедии привлекут к ответственности по закону. Семьям погибших граждан Казахстана выделят по миллиону тенге.