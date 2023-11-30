Владельцев сгоревшего в Алматы хостела ищет полиция. Их личности уже установили.

Об этом на брифинге в РСК сказал заместитель начальника следственного управления полиции Алматы Айбат Мурзамадиев.

— Личности данных лиц установлены. В настоящее время принимаются меры по установлению их местонахождения. Пока их никто не допрашивает. Мы поднимаем всю документацию, дальнейшие обстоятельства устанавливаются, — информировал Мурзамадиев.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов отметил, что предприниматели нарушили норму о запрете переоборудования под хостел подвального помещения без целевого назначения. Разрешений на организацию хостела власти не давали.

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Девять из них — граждане Казахстана. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара. Президент сказал, что виновных в трагедии привлекут к ответственности по закону. Семьям погибших граждан Казахстана выделят по миллиону тенге.