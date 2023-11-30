30 ноября прошло заседание регионального совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при ЗКОФ партии Amanat. Главный на рассмотрении вопрос — безопасность жизни и здоровья детей.

По словам председателя совета Азимы Губашевой, 371 школу ЗКО на безопасность проверяли 17 мониторинговых групп.

— В городских школах, в том числе в школах посёлков Меловые горки, Зачаганск, Круглоозёрное, Деркул количество детей превышает допустимую проектную мощность зданий в 2-2,5 раза. Этот факт влияет на безопасность детей. Кроме этого, проверяли наличие ограждений вокруг школ и между лестничными пролётами, блокираторы на окнах, открытые люки на территории школ, дорожные знаки по периметру зданий. Мы обращали внимание на то, чтобы у детей не было доступа в подвалы и чердаки, и чтобы высоковольтные линии располагались на безопасном расстоянии от детей, на соблюдение пожарной безопасности, на наличие тревожных кнопок, видеокамер, турникетов, охраны, информации о сервисе STOP-буллинг и состояние аптечек, — доложила Губашева.

По её словам, во всех школах имеются кнопки оповещения и договоры с охранными агентствами. Только услуги секьюрити чаще всего оказывают пенсионеры либо люди предпенсионного возраста. Многие из них не знают алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях.

Во всех средних учебных заведениях установили турникеты. Но, по словам Губашевой, не во всех наладили систему оповещения родителей, что ребёнок вошел или вышел со школы.

— Информация о линиях по защите прав детей и STOP-буллинг размещена во всех учебных заведениях. Однако не во всех висят на видном месте. Открытых люков на территории обнаружено не было, так же как и уличных туалетов. При школах нужно построить современные спортивные площадки либо провести их модернизацию. Многие школы построены в прошлом веке и требуют капитального ремонта либо нужно строить новые. Во многих старых зданиях чувствуется запах септика, — заключила Азима Губашева.

Депутат областного маслихата, уполномоченный по правам ребёнка в ЗКО Борис Лаврентьев говорит, что охранные службы в школах оставляют желать лучшего. Мониторинг показал истинную картину: ни одна охранная компания не может обеспечить безопасность по алгоритму. При объявлении тревоги они теряются, компании не справляются с обеспечением безопасности детей.

— Бюджет выделяет огромные суммы денег, на каждую школу приходится до 800 тысяч тенге в месяц. Если умножить эту цифру на 130 организаций, то получается большая сумма. Мы знаем, что в нашей системе есть монополисты. Это три охранные компании, которые поделили весь город по объектам. Тогда почему качество оказываемых услуг такое низкое? Потому что они платят низкую зарплату охранникам, это 70 тысяч тенге. Конечно, за эти деньги пойдут работать только пенсионеры. В следующем году нужно взять этот вопрос на контроль. Отработать с департаментом полиции. Чтобы безопасность наших детей была не на бумаге, а по факту, — говорит Борис Лаврентьев.

Кроме этого он подчеркнул, что передачу данных в ЦОУ важно передать в компетенцию управления цифровизации. Что касается турникетов, то управление и отдел образования подошли формально к исполнению требований по их установке.

— В каждой школе мы установили по 1-2 турникета. Из бюджета оплатили по два с лишним миллиона тенге. В некоторых учебных заведениях они уже вышли из строя, хотя их установили лишь в августе. Кроме этого, большинство камер видеонаблюдения вышли из строя. Бюджетные деньги потратили, поэтому нужно серьёзнее относиться к этому вопросу. Ведь на кону безопасность наших с вами детей. Мы должны видеть свои проблемные участки, — заявил Лаврентьев.

Вместе с тем он заявил, что бизнес охранных агентств в школах нужно прекращать. Заменить их необходимо на государственную или межведомственную охрану. При этом оплачивать их услуги так же как и оплачивали услуги охранных компаний. Он уверен, что так будет безопаснее и серьёзнее.

— Почему акиматы и другие государственные органы охраняют профессионалы, а детей наших должны охранять люди, которые даже не могут эту охрану обеспечить? Это превратилось в зарабатывание денег, так не должно быть. Охранники тупо отсиживают своё рабочее время. Директора школ предпочитают молчать о проблеме. Предлагаю всем школам разработать свою дорожную карту. И в следующем году уже конкретно работать по ним, — заключил Борис Лаврентьев.