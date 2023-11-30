По данным «Казгидромета», первого декабря ночью на большей части ЗКО ожидается гололёд. Ночью и утром на западе и севере региона — туман.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.