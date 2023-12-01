Даше было четыре месяца, когда в съёмном доме, где она жила с родителями, случился пожар. Её чудом спасли врачи. У ребёнка обгорело лицо и руки, девочка осталась инвалидом. Кроме того, Даша перенесла уже восемь операций. Из них пять на лице и три на руке. На правой ручке ей ампутировали четыре пальца.

Малышке в дальнейшем предстоит перенести пластическую операцию. А пока ей необходимы дорогие мази и лечение, чтобы лицо не тянуло рубцами. Даша перестала посещать детский сад, из-за плохой погоды у неё болят руки.

— Дочь сейчас проходит курс лечения на лицо и ручки. Делают электрофорез с мазью, электро-магниты, массажи обеих кистей. Массаж стопы, так как у неё плоскостопие. Принимаем кальций и витамины для организма. После нового года будет осмотр, скажут на счёт дальнейших операций. А пока надо использовать мази и лечится. С прошлого сбора удалось купить 10 тюбиков, их хватило только на 13 дней. Помимо дорогой цены, их взять можно только под заказ. Денег не хватает, поэтому мы перешли на другую мазь. Он чуть дешевле, но тюбик маленький, надолго не хватает. Я — многодетная мать-одиночка, живём на пособие, временами подрабатываю техничкой. У нас не хватает финансов на покупку дорогостоящих лекарств, — говорит мама девочки Людмила Жукова.

Чтобы докупить недостающие лекарства, необходимо собрать 600 тысяч тенге.

Все, кто желает помочь со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400 4301 3911 3978. Он привязан к номеру +7 (707) 804 12 16. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Дарьи.