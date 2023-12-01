Ещё 17 новых троллейбусов вышли на линию в Алматы

В Алматы поставили 55 троллейбусов. Часть новой партии вышла на линию, сообщили в управлении городской мобильности.

С недавних пор 19 новых троллейбусов выходят на маршруты №1, №9, №12, №5, №11, №25, №7, №19, №6. К ним добавили ещё 17 новых транспортных средств.

— По мере прохождения технической подготовки на линию будут выпущены остальные новые троллейбусы. В итоге по всем девяти маршрутам будут работать 60% новых троллейбусов, — отметили в ведомстве.

В салоне на 90 мест есть система видеонаблюдения, USB-разъёмы для зарядки телефонов и кондиционер.