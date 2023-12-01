Мажилисмен Марат Башимов ответил на провокационные высказывания депутата Государственной думы Евгения Фёдорова о территориальной целостности Казахстана, передаёт Informburo.kz.

Ранее российские СМИ распространили высказывание Фёдорова, в котором он назвал Казахстан «территорией не вполне законного характера».

По данным депутата Башимов, во-первых, Фёдоров прокомментировал приговор участникам так называемого «Народного совета» Петропавловска. Во-вторых, назвал Казахстан «территорией не вполне законного характера».

— Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь. Словоблудие Фёдорова противоречит истории. Он нагло манипулирует фактами, умышленно умалчивает о том, каким образом проходил процесс распада СССР. При этом Фёдоров выступает против официальной политики своего же президента. В ходе последнего визита в Казахстан Владимир Путин отметил, что казахстанско-российское партнёрство базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, — добавил Башимов.

Как отметил мажилисмен, в качестве юриста он считает неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти. По его словам, они вредят прежде всего позиции России, ключевого и стратегического партнёра Казахстана.

Марат Башимов обратил внимание на отсутствие комплексов у Казахстана перед советским прошлым. Он призвал своих российских коллег думать, прежде чем выступать на очень тонкие политические темы.