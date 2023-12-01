30 ноября Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузку нефти на танкеры.

После шторма специалисты провели осмотр и выявили повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава.

— ВПУ-3 вывели из эксплуатации. Разлива нефти не имеется. Сейчас отгрузка нефти на морском терминале осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2, — говорится в сообщении КТК.

Замену повреждённых секций ВПУ-3 проведут при благоприятных погодных условиях.

27 ноября из-за шторма в Чёрном море КТК приостанавливал налив нефти в танкеры в порту Новороссийска. Это вызвало снижение суточной добычи КПО и ТШО.

Протяжённость трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируют более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырьё с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.