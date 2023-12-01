Первого декабря в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Об этом написал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Загрузка твита... .

На сайте Назарбаева говорится, что в книге он «делится воспоминаниями о своём жизненном пути, периодах становления и развития страны».

— Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принятых во время нахождения Нурсултана Назарбаева у власти, — говорится в сообщении.

Книга примечательна и тем, что в ней первый президент впервые откровенно рассказывает о своей семье. Мемуары уже поступили в магазины «Меломан» и «АлматыКiтап».

Книга вышла в день первого президента, который отмечается с 2012 года. В 2022 году его исключили из числа государственных праздников.