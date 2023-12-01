В Алматы увеличат компенсацию для социально уязвимых гражданам в связи с повышением тарифа на электроэнергию. Решение принято на сессии маслихата.

Второго ноября появился соответствующий проект постановления. Предлагалось с первого ноября 2023 года размер компенсации повысить с 0,5 МРП (1 725 тенге в этом году) до 0,6 МРП (2 070 тенге). Также срок оказания социальной помощи планировали продлить до 30 июня 2024 года, ранее — до 31 декабря этого года.

Первого декабря депутаты маслихата поддержали проект. Корректировка потребовалась после повышения тарифа на электроэнергию с первого ноября этого года. Для юридических лиц — на 1,2%, для физических лиц — на 7% за 1 кВтч.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин пояснил, что пересмотр размера компенсации позволит увеличить социальную помощь на 345 тенге на жилище.

Напомним, для оформления компенсации необходимо обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг. Люди с инвалидностью могут подать заявление через e-Gov.