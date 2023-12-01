Александра Сидорова работает в судебной системе с 2002 года. Карьеру начала с должности специалиста в суде №2 Уральска. Позже сдала экзамены на должность судьи и с 2009 года стала судьёй Зеленовского района (ныне района Байтерек — прим. автора).

«Люблю свою работу»

Александра Сидорова говорит, что ей всегда нравился суд общей юрисдикции. Здесь рассматриваются разные дела и её привлекает разносторонность права. Судья рассматривает уголовные, гражданские и дела об административных правонарушениях. В 2017 году Сидорова впервые задумалась о карьерном росте в судебной системе. Тогда она подала заявление о зачислении в кадровый резерв.

— Тем более, что у председателя районного суда Шары Зайнуллиной заканчивался срок в 2019 году. Соответственно, по его истечении должен объявиться конкурс на замещение должности. И действительно, в 2019 году она приняла участие в конкурсе на судью суда ЗКО. Я подала в кадровый резерв в свой же суд, на должность председателя Зеленовского районного суда. В первый раз в 2018 году мне отказали. Позже в кулуарах я узнала, что не прошла, потому что не владею в достаточной мере государственным языком. Тогда как другие судьи, так же не в достаточной мере владеющие государственным языком, благополучно были зачислены в кадровый резерв, — рассказывает Александра Сидорова.

Конфликты с руководством

В 2019 году судья подавала документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности председателя районного суда № 2 района Байтерек. Однако и тогда всё пошло не так. По словам Сидоровой, её документы на должность председателя райсуда просто не дошли до комиссии по качеству отправления правосудия.

— С председателем райсуда (на тот момент должность занимала Шара Зайнуллина) у нас были конфликты, которые начались ранее. Но мы старались не выносить их наружу. Я стала замечать, что между судьями незаконно распределяются поступившие дела. Так, за период второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года в нарушений правил автоматизированного распределения дел, нагрузка председателя суда была установлена 30% от 100 % которые она должна была рассматривать, следовательно 70 % ее нагрузки распределялось между двумя судьями суда. Дошло до того, что в один день она рассматривала одно административное дело, а я — девять. При этом замечу, в указанный период второй второй судья находился на стажировке. То есть был отключён от распределения, затем в отпуске и могу ошибиться, на спартакиаде либо КВН. То есть лето и осень 2016 года практически 70% дел нашего суда рассматривались мной. Всем было удобно такое положение дел, за исключением меня. И тогда у нас произошёл конфликт. Нагрузку выровняли, однако, несмотря на то, что об этом стало известно руководству областного суда, ответственность никто никакую не понёс. Обращение в комиссию по судейской этики в отношении неё результатов не дало, — говорит Александра Сидорова.

В октябре 2019 года председателя райсуда переводят в СМУС (специализированный межрайонный уголовный суд — прим. автора). Вместо неё приходит Бахитгуль Жангирова. Совместная работа с ней, по словам Сидоровой, так же не заладилась.

— Она требовала, чтобы я вышла на работу в выходной день и рассмотрела административное дело на казахском языке (рассмотрение дел в судах осуществляется в зависимости от языка судопроизводства. И соответственно Сидорова рассматривает дела только на русском языке — прим. автора). Позже она дважды во время оперативного совещания требовала, чтобы я освоила государственный язык до уровня, необходимого для рассмотрения дел. Срок был до января 2022 года. В 2018 году в судах все, в том числе и судьи, сдавали КАЗТЕСТ. Согласно нему мой уровень владения государственным языком составляет А2 — базового уровня. Но при этом имеются трудности в коммуникации на государственном языке, то есть её отсутствие. А учитывая мой возраст, психологические условия, в которых я работаю, отсутствие предрасположенности к языкам, именно к разговорной речи, требование председателя суда неисполнимо. Она лишь хотела, чтобы я ушла из судебной системы, — заявила Александра Сидорова. — Снижать качество ведения судебного заседания, не обладая достаточной коммуникацией на государственном языке, я не могла себе позволить, будучи судьёй уже 14 лет.

Это, по её мнению, является неуважением ко всем участникам процесса. Только после жалоб судьи у неё перестали этого требовать.

Кроме этого, по словам Сидоровой, допустивший грубейшие нарушения закона в уголовном деле (добавил срок лишения свободы после оглашения приговора), стал не только кандидатом в судьи областного суда, но и членом судейской комиссии по этике.

— В декабре 2022 года при рассмотрении материала УДО я прослушивала аудиозаписи оглашения приговора. И установила, что судья Маликов, который рассматривал дело, огласил один срок наказания лишения свободы, фактически приговор направлен на исполнение с другим сроком. Приговор увеличили на четыре месяца. Что должен делать в этом случае судья? Промолчать и сделать вид, что этого не было? Когда судья уже огласил судебный акт, тем более назначил реальный срок наказания в виде лишения свободы, его изменение является недопустимым, поскольку влечёт нарушение фундаментальных основ уголовного судопроизводства. Здесь возникли большие вопросы как к надзирающему органу, прокуратуре, так и к защитнику, участвующему по делу, секретарю судебного заседания, которая предоставляет ежедневно сведения. То есть учитывая, сколько лиц, органов вовлечено в данный процесс, таких фактов в принципе не должно быть. Но на практике это имеет место быть, а потому я не склонна идеализировать судей. Все мы люди и вышли из народа. А потому ошибки при отправлении правосудия неминуемы. Но они должны исправляться в установленном законом порядке, в интересах, в первую очередь, права и правосудия, с соблюдением процедуры апелляционного, кассационного обжалования, а не скрываться, создавая «идеальный послужной список» судье, для его дальнейшего карьерного роста. Возникает риторический вопрос, а нужны ли народу такие «безупречные судьи». Об указанном факте я официально довела до сведения руководства областного суда, — говорит судья.

Хотят, чтобы я ушла

Судья уверена, что все эти препятствия были созданы искусственно для того, чтобы она ушла из судебной системы. Но Сидорова не ушла. По её словам, всяческие препоны и буллинг продолжаются и по сей день.

— Я четыре раза участвовала в конкурсах на вышестоящую должность. Во всех четырёх случаях Совет по взаимодействию с судами ЗКО, то есть представители общественности области, давали мне положительное заключение. Но при этом во всех четырёх случаях отрицательное заключение мне дало именно пленарное заседание судей суда ЗКО. В которых, в частности, не указываются конкретные причины такого отказа. То есть оно не мотивировано, — заключила Сидорова.

17 ноября стали известны результаты конкурса на должность судьи ЗКО, в котором участвовали 19 судей по всей стране. Среди победителей были и те, кто по мнению Сидоровой, не раз допускали ошибки в работе. Сама Сидорова по балльной системе не оказалась в списке судей с «безупречным послужным списком» Это и стало поводом её обращения в СМИ.

Что говорит областной суд?

Между тем суд ЗКО, отвечая на запрос редакции, отметил, что знание государственного языка не является обязательным требованием для участия в конкурсе на занятие должности судьи. А на должность председательствующего судьи допускаются лишь те, у кого есть стаж работы судьёй не менее пяти лет. Предпочтение даётся судьям, которые состоят в кадровом резерве. Однако подробности подачи заявлений от Сидоровой в областном суде озвучивать не стали. Причина — отбор кандидатов ведёт Высший судебный совет, областной суд такими данными не располагает.

Как следует из ответа Областного суда, за восемь лет работы судьи Сидоровой вышестоящие органы отменили 10 решений по гражданским делам, четыре приговора по уголовным и 10 постановлений по административным. Также в отношении неё внесли три замечания о нарушениях.

Что касается жалоб самой Сидоровой, то из ответа суда следует, что на основании всех проводились проверки. Они показали, что со стороны председательствующих судей в отношении неё не было притеснений по знанию госязыка. В облсуде подтвердили, что судья всегда рассматривала дела лишь на русском языке.

— В 2016, 2017 и в 2019 годах среднемесячная нагрузка по оконченным делам судьи Сидоровой превышала нагрузку председателя Зайнуллиной. В 2018 году она была меньше, при этом была ниже нагрузки другого судьи Нурсултанова с 2016 по 2019 годы. Согласно статистическим данным, в 2021, 2022 годах среднемесячная нагрузка по оконченным делам по всем судопроизводствам судьи Сидоровой не превышала нагрузку председателя суда Жангировой. Следует учесть, что председатель суда является судьёй. И помимо рассмотрения дел, выполняет иные обязанности, предусмотренные Конституционным Законом РК «О судебной системе и статусе судей РК», — уточнили в Областном суде ЗКО.

Что касается судьи Маликова, то в областном суде сообщили, что по служебной записке судьи Сидоровой вопрос о нарушении законности при рассмотрении уголовного дела судьей Маликовым внесли на пленарное заседание областного суда. Однако позже вопрос снят, поскольку приговор суда не был предметом пересмотра в вышестоящей инстанции, так как не был обжалован участниками процесса, не был опротестован прокурором, а потому факт грубого нарушения при рассмотрении дела вышестоящей инстанцией установлен не был.

— Пунктом 3 статьи 39 Закона, предусмотрено, что судейская ошибка и иные нарушения законности, не признанные вышестоящей инстанцией грубыми, не влекут дисциплинарную ответственность судьи. Кроме того, Советом ЗКОФ союза судей РК судья суда №2 Уральска Маликов избран членом филиала комиссии по судейской этике, что не противоречит нормам положения о комиссии по судейской этике филиала Союза судей, утверждённое постановлением центрального совета союза судей РК от 28 июня 2021 года, — дополнили в суде ЗКО.

Оказалось, что вопрос о включении судьи Маликова в кандидаты судьи областного суда является прерогативой и решением высшего судебного совета РК.