В акимате Бурлинского района рассказали, что 27 сентября в социальных сетях были опубликованы фотографии девочки с пораненными ногами, так же в мессенджере WhatsApp с данными фотографиями сопровождалось аудио сообщение, в котором женщина говорила, что травмы были получены в результате нападения бродячих собак в микрорайоне Кызылтал.

- По данному факту отделом полиции Бурлинского района проводились первоначальные поисковые мероприятия, в ходе которого было установлено, что данный факт имел место в Южно-Казахстанской области, и травмы были получены в результате дорожно-транспортного происшествия. В связи с установлением причин и обстоятельств получения травмы уголовное дело не возбуждалось. Кроме того поясняем, что по данному факту с заявлением в отдел полиции Бурлинского района обращений не было, - пояснили в акимате.

Между тем, в Казахстане за распространение фейковой информации можно получить до семи лет лишения свободы. Но это, видимо, не сильно останавливает желающих получить славу и манипулировать обществом.

Как распознать фейковые новости