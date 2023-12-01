В акимате Бурлинского района рассказали, что 27 сентября в социальных сетях были опубликованы фотографии девочки с пораненными ногами, так же в мессенджере WhatsApp с данными фотографиями сопровождалось аудио сообщение, в котором женщина говорила, что травмы были получены в результате нападения бродячих собак в микрорайоне Кызылтал.
- По данному факту отделом полиции Бурлинского района проводились первоначальные поисковые мероприятия, в ходе которого было установлено, что данный факт имел место в Южно-Казахстанской области, и травмы были получены в результате дорожно-транспортного происшествия. В связи с установлением причин и обстоятельств получения травмы уголовное дело не возбуждалось. Кроме того поясняем, что по данному факту с заявлением в отдел полиции Бурлинского района обращений не было, - пояснили в акимате.
Между тем, в Казахстане за распространение фейковой информации можно получить до семи лет лишения свободы. Но это, видимо, не сильно останавливает желающих получить славу и манипулировать обществом.
Как распознать фейковые новости
- - Оцените автора. Найдите информацию об авторе, чтобы понять, заслуживает ли он доверия: реальный ли это человек, какая у него репутация. Если информационный сайт или канал сам по себе выглядит подозрительно, то и любая новость, опубликованная на нем, тоже будет подозрительной.
- - Проверьте другие источники. Сообщают ли об этом факте другие авторитетные новостные источники или СМИ? Новостные агентства обязаны проверять достоверность фактов.
- - Используйте критическое мышление. Фейк-новость содержит много эмоций. Самые скандальные и быстро распространяемые фейки носят панический характер или обращаются к неведомым теориям заговоров. Обратитесь к реальным знаниями. Недавний пример — крокодил в Каспийском море. Вспомнив уроки биологии, вы сразу поймёте, что это невозможно.
- - Проверьте на грамотность. Фейк-новости часто содержат опечатки, пунктуационные и орфографические ошибки.
- - Используйте сайты проверки фактов. В Казахстане это stopfake.kz.