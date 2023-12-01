Дорогу Медеу — Шымбулак будут открывать раз в неделю

Проезд по закрытой дороге Медеу — Шымбулак будут открывать в воскресные дни, сообщили в акимате Алматы.

С 25 октября на этой дороге проходят работы по ликвидации последствий камнепада. Он случился весной прошлого года. Работы продолжатся до осени 2024 года. Всё это время будет действовать пропускной режим. Въезд разрешён для электромобилей до 9:00 и после 18:00. С 13:00 до 14:00 въезжать могут только технические службы. Пеший проход доступен по студенческой тропе.

Теперь проезд будет открыт по воскресеньям. В эти дни работы проводиться не будут.

С первого декабря на этой дороге работают камеры «Сергек». Ограничение скорости составляет 40 километров в час.