Жители дома №83/2 на улице Монкейулы в посёлке Зачаганск четыре дня сидят без отопления. По словам жителей, начиная с прошлого года, это стало частым явлением. Они считают, что котельная не выдерживает нагрузку, отсюда и проблемы по распределению тепла между многоэтажками.

— «Жайыктеплоэнерго» отключили нам отопление четыре дня назад. Сказали, что из-за нас в соседние дома не идёт тепло. Нам акимат поставил шайбу, подача воды снизилась, из-за этого сгорел мотор. Под новый год мы 10 дней сидели без отопления. Жильцы за свой счет сделали ремонт, деньги собирали 15 дней. Вышло 1,2 миллиона тенге. Нам акимат снова поставил шайбу и отопление снова пропало. Шайбу ставят, чтобы наш дом своими мощными моторами не забирал всё тепло себе. У меня дома трое детей и все они заболели. Вчера на улице ходили соседями грелись, потому что дома невозможно холодно, — говорит житель многоэтажки.

Фото Медета Медресова

Руководитель фирмы, которая обслуживает дом, говорит, что в подвале стоят два промышленных насоса. Они забирают всё тепло у соседних многоэтажек. А если их не включать, то тепло не дойдёт до верхних этажей.

Фото Медета Медресова

Аким Зачаганского поселкового округа Аккали Аубекеров заверил, что проблема решиться уже сегодня. Но дать гарантии, что это не повториться, он не может.

На фото Беболат Камешов. Фото Медета Медресова

Заместитель генерального директора ЖТЭ Бекболат Камешов утверждает, что во всех домах микрорайона Зачаганск есть тепло.

— В этом доме стоят большие насосы — их два по 5,5 киловатт. При их включении страдают другие дома, они забирают всё тепло с теплотрассы. Поэтому мы эти дома ограничили, шайбировали, чтобы было равномерное распределение. Часа два-три и всё наладиться. Это внутренняя система. Но мы, несмотря на это, будем устранять за свой счёт. Насосы менять не будем, немножко переварим их, но тепло распространяться будет равномерно. Эти дома — авторские проекты, мы их не принимаем. Это проектировщики установили такие насосы. Проблем не будет: ни в этом доме, ни в других, — сказал Камешов.

Жители же считают, что проблема не в насосе, а в котельной. Возможно её мощности не хватает на все многоэтажки. Однако представитель ЖТЭ убеждает их в обратном.