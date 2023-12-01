В Астане прошло заключительное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане, сообщили в Минторговли.

Рабочую группу создали в феврале по обращениям казахстанцев. В её состав вошли учёные Астрофизического института имени Фесенкова, Института генетики и физиологии, Института географии и водной безопасности, Института молекулярной биологии и биохимии имени Айтхожина, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, а также эксперты, общественные деятели, депутаты парламента и представители госорганов.

В течение года они изучали вопрос установления единого часового пояса на территории страны. На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны находится в зоне UTC+6.

— По мнению учёных, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени. Это отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. Эксперты предлагают вариант, при котором в областях и городах, живущих по столичному времени, часы будут переведены на час назад. Таким образом, по всему Казахстану будет установлено единое время, — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения считают, что это окажет благоприятное воздействие на здоровье казахстанцев.

— Большая часть населения Казахстана живёт не по своему географическому часовому поясу. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма, — отметил директор департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Даулет Алдынгуров.

Эксперты отмечают, что помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса:

устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны,

улучшит координацию транспортных и других коммуникаций,

благоприятно скажется на ведении бизнеса,

скажется на взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

В Минторговли добавили, что в 175 странах мира установлен единый часовой пояс.

Рабочая группа утвердила отчёт, который направят «в соответствующие госорганы».