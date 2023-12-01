Об Игоре Санджиеве из Элисты мы писали несколько раз. Его мобилизовали в прошлом году. В марте 2023 года он сбежал из воинской части. Пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.

Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев решил подать в суд на ведомство. Он уверен, что управление приняло незаконное решение и попросил суд отменить его. Но суд трижды ему отказал в иске.

Находясь в Уральске, Санджиев получил приглашение от Франции, где ему обещали предоставить статус беженца. Россиянин оформил все необходимые документы, получил выездную визу. Он должен был вылететь из Уральска в Алматы, оттуда — в Стамбул и уже после этого в Париж. Однако в самый последний момент его не пустили на борт самолёта. Сотрудники авиакомпании заявили, что не могут пропустить его без паспорта (паспорт остался в воинской части — прим. автора). Ему пришлось отложить отъезд.

Во второй раз ему повезло, он смог уехать из Уральска. Но от отъезда во Францию Санджиев отказался. Сейчас он остановился в Астане.

— Я остался, потому что меня надурили с жильём. Предложили только лагерь мигрантов, я отказался. Я понял, что ценности для России не представляю. Уровень не тот, поэтому меня не выдадут. Моя статья на экстрадицию не тянет, — говорит Игорь Санджиев.

30 ноября в областном суде ЗКО состоялось рассмотрение его апелляционной жалобы. Однако в четвёртый раз Санджиев вновь получил отказ. В декабре он вместе с правозащитником собирается подать кассацию, которую рассмотрят в феврале в Верховном суде.