Транссексуал из другой страны оказывал интимные услуги в Атырау

На Атырау полицейские задержали секс-работниц, прибывших из других областей. Они выявили восемь девушек из Шымкента, Алматы и Жамбылской области.

Притон организовала 36-летня гражданка Узбекистана. Проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и их содержания».

Кроме того, стражи порядка выявили 26-летнего транссексуального мужчину из Таджикистана. Он оказывал интимные услуги девушкам посредством сайта. Собранные документы о выдворении передали в управление миграционной службы.