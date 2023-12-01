Арендатора хостела, где произошёл смертельный пожар, задержали и водворили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело ведётся по части третьей статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

— Для выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлён первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы. В этот же день прокуроры по подозрению в совершении данного преступления задержали и водворили в ИВС арендатора хостела Мухамедъярова, — говорится в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело находится на контроле Генерального прокурора.

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Девять из них — граждане Казахстана. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара. Предприниматели нарушили норму о запрете переоборудования под хостел подвального помещения без целевого назначения. Президент сказал, что виновных в трагедии привлекут к ответственности по закону. Семьям погибших граждан Казахстана выделят по миллиону тенге.